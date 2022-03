Sénégalais candidats au visa pour aller combattre en Ukraine: l’Ambassadeur Pivovarov convoqué et recadré par les autorités

L’affaire commençait à faire grand bruit dans la capitale sénégalaise où la nouvelle d’un appel à candidature au visa lancé par l’Ambassade de l’Ukraine Dakar s’est répandue dans les médias. Plus d’une trentaine de Sénégalais avaient déjà soumis leur candidatures pour aller « sauver l’Ukraine » ou « mourir en héros », selon nos confrères de Dakar Actu.



La réaction du gouvernement sénégalais ne s’est pas faite attendre. L’Ambassadeur de l’Ukraine à Dakar a été convoqué ce jeudi au ministère des Affaires étrangères pour s’expliquer sur cet appel diffusé, via leur site internet et leur page Facebook.



Après avoir confirmé l’information, le diplomate ukrainien a été invité à retirer immédiatement l’appel au citoyens sénégalais à aller combattre dans son pays en guerre contre la Russie, selon un communiqué du ministère des Affaires étrangères.



« Le ministère a invité instamment l’Ambassade à retirer immédiatement l’appel sus-indiquer et cesser, sans délai, toute procédure d’enrôlement de personnes de nationalité sénégalaise ou étrangère à partir du territoire sénégalais. Faute de quoi le ministère se réserve le droit de prendre toute décision qu’appelle la situation », lit-on dans le document du ministère des Affaires étrangères du Sénégal.



Qui souligne que « le recrutement de volontaires, mercenaires ou combattants étrangers sur le territoire sénégalais est illégal et passible de peines prévues par la loi ».