Sept morts, dont cinq enseignants, dans l’attaque d’une école au Pakistan

Cinq enseignants et deux ouvriers ont été abattus jeudi au Pakistan dans l’attaque d’une école, un incident lié aux tensions confessionnelles entre musulmans sunnites et chiites, ont annoncé la police et des responsables du gouvernement.

7sur7

