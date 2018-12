Serie A : la Juve remercie Ronaldo... et la VAR

Un succès marqué de l'empreinte de Cristiano Ronaldo. L'attaquant portugais a donné l'avantage aux Bianconeri dès la 2e minute de jeu, puis a répondu à l'égalisation de Quagliarella (33e) en marquant le but décisif à la 65e minute sur penalty.



La Sampdoria pensait égaliser dans les arrêts de jeu, mais l'arbitre de la rencontre a invalidé le but de Saponara pour une position de hors-jeu après l'intervention de la VAR.

Au classement, la Juve possède 12 points d'avance sur Naples et établit un nouveau record avec 53 points récoltés lors de la phase aller.