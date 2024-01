Série de meurtres par décapitation : Serigne Mor Mbaye diagnostique une "détérioration des relations humaines infectée par le climat social délétère"

Une série de meurtres par décapitation secoue le pays depuis quelques jours. Un boucher, un adolescent et un vigile ont été égorgés à l’intervalle d’une semaine. Comment comprendre ses crimes récurrents ? Le psychologue-clinicien, Pr Serigne Mor Mbaye diagnostique une détérioration des relations humaines par la tension sociale et économique dans le pays.



« Notre pays en 2023 a enregistré énormément de violence. Il y a un climat de violence qui irrigue de la société et qui irrigue aussi les relations interpersonnelles. Les gens sont tendus. Je pense que cette tension est liée au fait de l’état de manque (pauvreté, manque de perspectives) et à partir de ce moment-là, les gens sont dans une situation de tension (…) Je pense que toutes les relations interpersonnelles sont infectées par le climat social délétère dans notre pays », a expliqué le psychologue-clinicien au micro de nos confrères de Iradio.