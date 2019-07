Session extraordinaire du CESE: une grande première pour la présidente Aminata Touré

Le Conseil économique, social et environnemental (Cese), se réunit ce mardi en session extraordinaire sous la présidence de Aminata Touré, une grande première pour l’ex-Premier ministre qui doit rénover en profondeur l’institution, lui donner un dynamisme et une nouvelle image.



Aminata Touré dite Mimi doit aussi coller à la lettre la mission reçue du président de la République, Macky Sall, lors de sa nomination. Plusieurs séances d’audition se feront au cours de cette session.



La ministre de la Femme, Ndeye Sali Dieng va ouvrir le bal. Elle sera auditionnée sur les bonnes pratiques sur les nouvelles orientations de l’Etat pour la prévention des violences faites aux femmes et aux filles au Sénégal, car Macky Sall s’était engagé à mettre fin à de telles pratiques durant sa campagne électorale.



Le mercredi 31 juillet, les Administrateurs civils, à travers l’Associations des brevetés des écoles nationales d’administration et de magistrature vont défiler devant le conseil économique, social et environnemental pour aborder la question de l’administration, chevrière du Plan Sénégal émergent (Pse).



Ensuite le ministre de l’Economie, du Plan et de la Coopération fera une communication sur la politique des entreprises pour une grande compétitivité, suivi des Associations des élus locaux, le ministre des Finances, de l’Emploi et de la formation professionnelle. La session sera clôturée le 8 aout prochain.