« Setal Sunu Reew » : le Président Bassirou Diomaye Faye appelle à une collaboration entre populations et forces de sécurité

Le Président Bassirou Diomaye Faye a présidé, ce samedi 1er février à Guédiawaye, la 9e édition de la journée de mobilisation citoyenne « Setal Sunu Reew ». Placée sous le thème « Setal Sunu Gox Mooy Sunu Karangue » (Rendre propre notre environnement renforcer notre sécurité), cette édition était dédiée au ministère de l'Intérieur et de la Sécurité publique. Le ministre de l'Intérieur, le Général Jean-Baptiste Tine, a également pris part à l'événement.



À cette occasion, le chef de l'État a insisté sur l'importance d'une collaboration étroite entre les forces de défense et de sécurité et les populations.



« Il est important que nous nous rappelions qu’il n'y a pas les Forces de défense et de sécurité d'un côté et les populations de l'autre. Les forces de défense et de sécurité proviennent des familles et parmi ces familles, il y a des enfants qui vont grandir et qui seront plus tard incorporés dans les services des forces de défense et de sécurité », a déclaré le Président Diomaye Faye.



À l’en croire, il n'y a pas de segmentation ni de différence encore moins d'antagonisme à noter ou à entretenir entre les forces de défense et de sécurité et les populations. « Je le répète, elles sont censées protéger les populations. Sécurisées les populations et elles le feront d'autant plus mieux que lorsque ces populations-là vont coopérer dans le cadre des actions que les forces de défense et de sécurité déroulent sur le terrain au quotidien », a indiqué le chef de l’Etat.



Le président de la République a également rendu un hommage appuyé aux forces de sécurité pour leur engagement sans faille.



« Je voudrais tous les féliciter : policiers, sapeurs-pompiers, gendarmes bref l'ensemble des forces de défense et de sécurité qui au quotidien se déploient pour notre sécurité et pour nous protéger », a-t-il dit.