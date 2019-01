Seydou Gueye: "Macky Sall déroulera sa campagne électorale à l’échelle des 45 départements"

Le porte-parole national de l'Alliance pour la République (Apr, au pouvoir), Seydou Gueye a promis que "Macky Sall déroulera sa campagne électorale à l’échelle des quarante-cinq (45) départements du pays", ajoutant que "les forces politiques et citoyennes, engagées et mobilisées à ses côtés s’érigeront contre toute forme d’intimidation ou de menace", dans une note.



Lundi soir, le collectif C25 dont Idrissa Seck, Malick Gackou, Oumar Sarr, entre autres ont réaffirmé leur position de "s’opposer par tous les moyens au plan de réélection de Macky Sall". Ils ont annoncé une tournée dans les 14 régions du Sénégal pour dérouler le plan de route, "empêcher Macky Sall de battre campagne".



De ce fait, M. Gueye a appelé le gouvernement à prendre toutes les dispositions nécessaires pour garantir la sécurité publique et la tranquillité des citoyens, pour assurer le déroulement normal de la campagne électorale ainsi que de toutes les opérations électorales y compris l'expression libre du suffrage, le 24 février 2019.



"L’Alliance pour la République rappelle à l’opinion nationale et internationale que ces gesticulations de l’opposition illustrent son manque notoire de respect à l'endroit du peuple sénégalais, sa volonté d'installer le chaos et sa certitude d'une cuisante défaite au soir du 24 février 2019", a dit Seydou Gueye.