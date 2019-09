Seydou Gueye dément Mamadou Lamine Diallo sur les 2 milliards prévus pour le chef de l’opposition

, Mamadou Lamine Diallo a révélé ces derniers jours que le Président Macky Sall a décidé de verser au chef de l’opposition le montant de 2 milliards de francs CFA, en guise de fonds politique.



Interrogé sur le sujet, Seydou Gueye a tout simplement démenti cette allégation de l’opposant et leader de Tekki. « C’est une invention qui est sortie tout droit de la tête de son auteur. Je ne vois pas au nom de quoi on devrait prendre 2 milliards et les affecter à une personne qui n’est pas élue », a indiqué le chargé de Communication à la Présidence.



Toutefois, Seydou Gueye pense que la question du statut du chef de l’opposition doit être discutée. Parce que, selon lui « Avoir une classe politique organisée et une vie politique modernisée, un espace politique civilisé et urbanisé est un jalon qu’il nous faut franchir pour continuer notre trajectoire démocratique. Vouloir ramener tout à des histoires d’argent c’est aller dans le sens inverse de l’histoire. Aujourd’hui, l’impératif dans tous les pays du monde c’est de clarifier les rapports entre l’argent et la politique »