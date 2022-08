Sheikh Alassane Sène exclu de la coalition Natangue Askan Wi pour avoir "attaqué le chef de l'Etat et sa famille"

Sheikh Alassane Sène est exclu de la coalition Naatangue Askan Wi pour avoir "attaqué le chef de l'Etat Macky Sall et sa famille".



"La coalition Naatangue Askan Wi est surprise de constater les sorties injustifiées de Monsieur Sheikh Alassane Séne, qui s'attaque frontalement au chef de l'Etat et à sa famille", lit-on dans le communiqué de la coalition.



"Une attitude qui est aux antipodes des valeurs républicaines qu'elle incarne", dénoncent le président de la coalition Dr Mouhamed Diall et ses camarades



"Non content de ses débordements médiatisés, Monsieur Sheikh Alassane Séne règle ses comptes personnels sous la bannière de ladite Coalition De surcroît, a introduit un recours contre les résultats des Législatives de 2022, sans en aviser la Coalition dont il était membre à titre individuel", rappelle le document.



Par conséquent, au regard de ses agissements qui " nuisent à l'image de la Coalition et de ses membres, la conférence des leaders s'est réunie en urgence et a pris la décision d'exclure Monsieur Sheikh Alassane Séne de ladite Coalition, avec effet immédiat. Monsieur Séne n'est plus lié en aucune façon à Naataangué Askan Wi."



La Coalition Naatangué Alan Wi souligne à ce sujet qu'elle se "désolidarise de son action et l'invite à cesser de parler en son nom. Le cas échéant, elle n'hésitera pas à entamer une procédure judiciaire contre", prévient la coalition.