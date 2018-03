Show de Davido ce samedi au Monument de la Renaissance : Dj Awadi fustige l'absence des sponsors

"Les sponsors n'ont pas répondu à notre appel"



Pour son deuxième concert au Sénégal, prévu ce samedi, au Monument de la renaissance, la star nigériane David Adedeji Adeleke, alias ‘’Davido’’ promet un Show d’enfer à ses fans. Le chanteur n’a pas manqué de revivifier sa flamme pour "le pays de la Téranga". « J’aime beaucoup le Sénégal et c’est la deuxième fois que je viens à Dakar. J’ai beaucoup d’amis Sénégalais. J’avais des histoires de famille à régler, c’est pourquoi mon jet-privé a pris du retard. Je promets de tourner mon prochain clip à Dakar », a déclaré Davido lors du point de presse tenu ce samedi.Didier Awadi qui accompagne Davido dans la production de l'événement, a déploré l'absence de partenaires pour la réalisation de leur programme culturel. Le rappeur reste d’avis qu’il n y a pas beaucoup d’argent dans le pays. C’est d’ailleurs la raison pour laquelle, les sponsors n’ont pas vraiment répondu. « C’est ce qui est déplorable. Ils n’ont pas répondu à l’appel. Et, nous appelons les Sénégalais à sortir pour prendre du bon temps. C’est un petit festival panafricain. Avec ou sans les sponsors, nous allons faire de bonne chose. Rien ne peut nous arrêter. Nous croyons à la culture de notre pays. Cette culture doit vivre, elle doit se diversifier et s’enrichir au côté des autres cultures », a laissé entendre DJ AwadiAwadi souligne que le programme va commencer à 20 heures avec les premières parties, qui seront assurées dans un premier temps par Waly Balago Seck. « Nous allons essayer de faire une belle fête pour montrer que Dakar peut bouger vers une grande capitale de la culture. C’est cela notre ambition », a souligné l'ancien du PBS.