«Si le Sénégal m'appelait, je dirais oui», déclare Lys Mousset Mendy

« Il a été l’un des artisans de la qualification de l’équipe de France Espoirs pour l’Euro l’an dernier. Pourtant, au bout du compte, Sylvain Ripoll ne l’a pas convoqué. Une déception pour Lys Mousset, qui manquait alors de temps de jeu à Bournemouth. Depuis, l’ancien Havrais a rejoint Sheffield United. Le promu est 7e de Premier League et plus que jamais en course pour accrocher une place européenne à la fin de la saison ». C’est en ces termes qu’a été décrit Lys Mousset par le site goal.com auquel il a accordé un entretien.



Auteur de 5 buts et 3 passes décisives en 23 matches disputées (10 en tant que titulaire et 13 en tant que remplaçant) avec Sheffield United, le joueur formé au Havre (France) tout comme le club traverse une saison 2019/2020 assez épanouie. Actuel septième de la Premier League, Sheffield United rêve de s’accrocher à une place européenne à la fin de saison comme l’atteste le natif de Montivilliers dans cet entretien. Né en France et ancien international Espoir de France, l’ancien attaquant de Bournemouth a également confessé dans cet entretien son désir ardent de revêtir les couleurs de l’équipe nationale du Sénégal. « C’est vrai que j’ai toujours été attiré par le Sénégal. Je ne regarde pas beaucoup de foot, mais quand le Sénégal joue je suis toujours devant ma télé. Je les supporte comme un fou » indique-t-il dans les colonnes de Goal.com, parcouru par "Le Témoin".



Lys Mousset Mendy n’a d’ailleurs pas manqué d’évoquer le sujet avec le numéro 1 dans les cages du Sénégal. « Édouard m’a juste dit que le sélectionneur me suivait depuis longtemps. Pour moi, le Sénégal, ça a toujours été dans un coin de ma tête, mais je voulais d’abord retrouver la joie d’être performant avec mon club et c’est chose faite avec Sheffield, après des moments très compliqués à Bournemouth. (…) L’histoire avec l’équipe de France n’est pas terminée parce que je n’ai pas encore de sélection, mais si le Sénégal m’appelait je dirais oui » souligne-t-il, comme rapporté par nos confrères.



« Aliou Cissé m’a appelé... »

Comme il l’a indiqué il y a quelques jours lors d’un entretien avec le quotidien Record, le cousin d’Edouard Mendy (gardien des Lions) a réitéré son rêve de revêtir la tunique des « Lions dans un entretien avec Goal.com. Conscient du talent de cet élément qui pourrait garnir le secteur offensif des « Lions » qui ne manque cependant pas de bons atouts, le sélectionneur national Aliou Cissé a joint par téléphone Lys Mousset Mendy comme ce dernier l’atteste dans l’entretien.

« Oui, il m’a appelé. Tout s’est très bien passé. Il m’a demandé si j’allais bien et si Émilien Mendy était bien mon père. Je lui ai répondu que «oui» et il m’a demandé son numéro pour parler avec lui. Il ne m’a pas dit qu’il allait me sélectionner, mais si ça devait arriver j’en serais ravi. Je vais regarder attentivement la prochaine liste et j’espère que j’y serai » assure Lys Mousset Mendy.



La balle est donc désormais dans le camp d’Aliou Cissé qui publiera dans les prochains joueurs la liste des joueurs retenus pour la double confrontation contre la Guinée Bissau prévue les 28 et 31 mars dans le cadre des éliminatoires de la CAN 2021.