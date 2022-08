Singapour va décriminaliser les relations homosexuelles

Singapour va décriminaliser les relations sexuelles entre hommes, a fait savoir dimanche 21 août le Premier ministre, soulignant que la société de cette ville-État se montrait désormais plus tolérante à l'égard des homosexuels.



"Je crois que c'est une bonne chose à faire, et que la plupart des Singapouriens accepteront désormais", a déclaré le Premier ministre Lee Hsien Loong à l'occasion de son traditionnel discours annuel à la nation. Le gouvernement abrogera donc l'article 377A du Code pénal, une loi héritée de l'époque coloniale et criminalisant les relations sexuelles entre hommes. La date de cette abrogation n'a pas été précisée dans l'immédiat.



À ce jour, les contrevenants à cette loi risquent théoriquement jusqu'à deux ans d'emprisonnement, mais l'article 377A n'est pas pas véritablement appliqué – aucune condamnation n'a été prononcée depuis plusieurs décennies. Les organisations de défense des minorités sexuelles ont tenté à multiples reprises de faire abroger cette loi mais sans y parvenir.



Cette évolution ne remet pas en cause la définition légale du mariage à Singapour, qui reste l'union d'une femme et d'un homme. "Nous croyons que le mariage doit être entre un homme et une femme, que les enfants doivent grandir au sein de telles familles, que la famille traditionnelle doit constituer la base fondamentale de la société", a déclaré le Premier ministre singapourien.