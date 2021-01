Sinovac : les résultats du Brésil montrent que le vaccin chinois est efficace à 50,4%

Un vaccin contre le coronavirus développé par la firme chinoise Sinovac s'est révélé efficace à 50,4% lors d'essais cliniques au Brésil, selon les derniers résultats publiés par les chercheurs.



Il montre que le vaccin est nettement moins efficace que les données précédentes le laissaient entendre - à peine plus des 50 % nécessaires pour l'approbation réglementaire.



Le vaccin chinois est l'un des deux vaccins que le gouvernement brésilien a sélectionnés.



Le Brésil a été l'un des pays les plus touchés par le Covid-19.

Sinovac, une société biopharmaceutique basée à Pékin, est à l'origine de CoronaVac, un vaccin inactivé. Il fonctionne en utilisant des particules virales tuées pour exposer le système immunitaire de l'organisme au virus sans risquer une réaction grave de la maladie.



Plusieurs pays, dont l'Indonésie, la Turquie et Singapour, ont passé des commandes pour ce vaccin.



La semaine dernière, des chercheurs de l'Institut Butantan, qui a mené les essais au Brésil, ont annoncé que le vaccin avait une efficacité de 78% contre les cas de Covid-19 "légers à graves".

Mais mardi, ils ont révélé que les calculs de ce chiffre n'incluaient pas les données d'un groupe d' "infections très légères" parmi les personnes ayant reçu le vaccin qui n'ont pas besoin d'assistance clinique.



Avec l'inclusion de ces données, le taux d'efficacité est maintenant de 50,4%, ont déclaré les chercheurs.



Mais l'Institut Butantan a souligné que le vaccin est efficace à 78% pour prévenir les cas légers nécessitant un traitement et à 100% pour éviter les cas modérés à graves.



Les essais de Sinovac ont donné des résultats différents selon les pays.



Le mois dernier, des chercheurs turcs ont déclaré que le vaccin Sinovac était efficace à 91,25 %, tandis que l'Indonésie, qui a lancé son programme de vaccination de masse mercredi, a déclaré qu'il était efficace à 65,3 %. Ces deux résultats sont le fruit d'essais intermédiaires effectués à un stade avancé.