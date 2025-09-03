Situation du fleuve Sénégal : alerte sur une tendance à la hausse

Le niveau du fleuve Sénégal est en nette augmentation, ce qui suscite de vives inquiétudes. Cette hausse, due à d'importantes précipitations, fait craindre des crues et des inondations, en particulier à Podor, au niveau du Quai Elhadj Boubou Sall.
Entre mardi et mercredi, le niveau a augmenté de 4 centimètres. Ce mercredi 3 septembre 2025, le niveau du fleuve atteignait 4,64 mètres à 8 heures du matin.
Pourtant hier, mardi, à la même heure, il était de 4,60 mètres.
À titre de comparaison, l'année dernière à la même période, le niveau était de 4,39 mètres.
Les populations vivant sur les rives sont appelées à faire preuve de la plus grande vigilance et prudence, car les seuils critiques pourraient être bientôt atteints.
