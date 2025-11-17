Situation économique tendue : le RV/ACD appelle à des mesures urgentes de sortie de crise

Dans un communiqué, l e BP exprime sa “profonde inquiétude sur la situation économique et financière du pays marquée par le seuil critique de la dette publique, les exigences du FMI et la baisse de la note du Sénégal effectuée par l'agence de notation S&P Global Ratings:. Conscient de cette situation, le Rassemblement pour la Vérité/ ACD (RV/ACD) invite les “autorités et toutes les forces vives de la nation à réagir afin d'apporter des mesures de sortie de crise qui pourront transformer économiquement le quotidien des populations.”

Le parti de Cheikh Oumar Diagne estime que les “signaux d'une société asphyxiée sont visibles : cherté de la vie, chômage galopant, hausse du prix de l'électricité et de l'eau ainsi qu'une pression fiscale de plus en plus insoutenable”.

L e RV/ACD appelle à juguler la fracture sociale par davantage de dialogue et d'écoute. “Les déguerpissements sans solutions préalables pour les familles sont inacceptables et risquent d'aggraver les fractures sociales”, dénonce t-il.

En dépit de ce tableau sombre, le RV/ACD constate avec “amertume que l'espace public demeure parasité par des batailles de positionnement politique, alors que nous aurions plutôt besoin de lucidité et d'action en ces moments de grave crise économique”.

Enfin, le RV/ACD invite les autorités à “veiller au bon fonctionnement des institutions et à œuvrer pour la Justice et l'unité autour de l'essentiel pour l'intérêt supérieur de la Nation”.

Le Bureau politique (BP) du Rassemblement pour la Vérité/ ACD (RV/ACD) s'est réuni le dimanche 16 novembre 2025 au siège du parti pour échanger sur la situation économique et politique du pays ainsi que la vie et les activités du parti.