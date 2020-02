Situation électorale en Guinée-Bissau: la CEDEAO annonce des sanctions

La CEDEAO demande à la Cour suprême et à la Commission Nationale Électorale de la Guinée Bissau "d'oeuvrer pour un dialogue constructif" afin de résoudre rapidement le contentieux électoral et ne pas verser le pays dans une tension. Sinon, "Conformément à l'esprit des débats du sommet extraordinaire des chefs d'Etat et de Gouvernement du 9 février 2020 (à Addis-Abeba), la Commission de la CEDEAO informe que des sanctions pourront être prises contre tous les acteurs qui n'agiraient pas dans le sens de la normalisation politique et institutionnelle en Guinée-Bissau", lit-on dans le communiqué publié vendredi 21 février par la CEDEAO. (Document en photos)