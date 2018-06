Situation financière du pays : "Le Sénégal n’est pas dans la zone rouge’’, selon Birima Mangara

Le Sénégal n’est pas dans la zone rouge sur le plan financier comme certains l’affirment. C’est du moins la conviction du ministre en charge du Budget Birima Mangara, qui reconnait que la situation n’est pas la meilleure, mais le gouvernement a réussi à pallier ces difficultés. Des propos qu’il a tenus en marge d’une journée de sensibilisation sur le marché financier régional.



«Il faut comprendre que les gens sont hâtifs en conclusion. Une économie repose sur des principes et des piliers. On peut avoir la ‘’manne’’ financière qui dépasse vos besoins mais vous ne pouvez pas. Et, il faut les dépenser par rapport aux règles de gestions budgétaires et aux règles rigoureuses de finances publiques », a souligné le ministre du Budget.



Selon M. Mangara le Sénégal a ses ressources et la dette est en train d’être payé. «Nous sommes en train d’étudier ‘économie et rassurez-vous tout va bien. Nous respectons nos standards et nos normes », a-t-il fait savoir, avant de rassurer que l’économie du pays et la trésorerie se portent assez bien.