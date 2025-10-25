Situation financière, nominations, réforme des textes : tout sur le Comité exécutif de la Fédération sénégalaise de Football

Le Comité Exécutif de la Fédération Sénégalaise de Football (FSF), réuni ce samedi 25 octobre 2025, a examiné plusieurs points relatifs à la vie de l'institution, notamment la situation financière, les nominations, la validation de la liste des commissions et les calendriers des compétitions nationales.



Situation financière

À la date du 2 septembre 2025, les comptes de la FSF présentent un solde de de 1 189 265 250 FCFA. Les créances s'élèvent à 3 041 797 899 FCFA, tandis que les dettes sont estimées à 900089 283 FCFA.



Nominations et réaménagements

Sur proposition du Président Abdoulaye Fall, le Comité Exécutif a pris les décisions suivantes :

Abdoulaye Saydou Sow est nommé Secrétaire Général de la Fédération Sénégalaise de Football, en remplacement de Victor Ciss.



Mayacine Mar, précédemment Directeur Technique National, est nommé Conseiller du Président chargé de la coordination du développement technique.



Par ailleurs, le Président Abdoulaye Fall a procédé à la nomination de six (6) conseillers :



Djiby Wade, Conseiller chargé du suivi du développement du Football local

Monsieur Abdoulaye Fofana Seck, Conseiller chargé du suivi de la stratégie de communication et des rela-tions avec les institutions.



Khalilou Fadiga, Conseiller chargé des relations extérieures;



Joe Sambou, Conseiller chargé du suivi et de la gestion des infrastructures



Demba Sarr, Conseiller chargé du suivi des questions sécuritaires



Commissions permanentes et ad hoc



Le Comité Exécutif a validé la liste des commissions permanentes et des commissions Ad hoc, avant de donner mandat au Président pour formuler des propositions relatives à leur composition.



Le Comité d'urgence composé de huit membres a également été installé (Abdoulaye FALL, Babacar NDIAYE, Thierno DIANÉ, Pape Sidy LO, Amadou KANE, Elimane Lam, Cheikh SECK et Seydou SANÉ).



Enfin, le Comité Exécutif a décidé de mettre en place une Commission de Réformes des Textes de la Fédération Sénégalaise de Football.

