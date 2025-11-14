Situation politique : la visite du Premier ministre mauritanien Mokhtar Ould Djay à Dakar reportée

La visite de travail que le Premier ministre mauritanien, Mokhtar Ould Djay, devait effectuer à Dakar du 16 au 18 novembre 2025, a été reportée à une date ultérieure.



Ce report résulte d'une décision conjointe des autorités mauritaniennes et sénégalaises. Selon le média mauritanien Trust Magazine, les deux parties ont estimé que le contexte politique actuel au Sénégal ne garantissait pas les conditions optimales pour la tenue des échanges prévus et la bonne exécution du programme de coopération bilatérale.



Ce déplacement était particulièrement attendu, puisqu'il devait constituer une étape importante dans le renforcement des relations entre la Mauritanie et le Sénégal. Il intervenait quelques mois après la visite officielle du Premier ministre sénégalais, Ousmane Sonko, en Mauritanie.