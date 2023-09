Six pirogues de migrants secourues ce dimanche à Tenerife

Le ministère des Transports urbains et maritimes de l’Espagne a annoncé que ses services en mer ont secouru ce dimanche 10 septembre 06 pirogues de migrants dont celle prise en photo ci-dessus. Ils ont été aidés par les gardes côtes espagnols. Hier plus de 500 migrants partis du Sénégal ont accosté.



Parmi ces six (6) pirogues, au moins trois étaient parties du Sénégal avec respectivement 109, 99 et 96 personnes chacune, comme rapporté par la Directrice de l’ONG Caminando Frontera.