Six responsables du parti de Aliou Sow démissionnent et l’accusent d’être un « pion » de Macky

Six responsables du parti de Aliou Sow, en l’occurrence Dr Abdourahmane Leye, Responsable des Cadres du MPD/L, Me Abdy Nar Ndiaye, (porte-parole national), El Diallo THIAM (responsable Section de Keur Madiabel), Ibrahima Souare (responsable Politique à Tambacounda), Yahya AW (responsable Politique à Tivaouane) et Dr Fatou NDONG (responsable Politique des Femmes) ont claqué la porte. Ils accusent leur leader d’être un pion du président Macky Sall.



« Aux lendemains des élections présidentielles de 2012, le Mouvement des Patriotes pour le Développement (MPD/L) voyait le jour ! Il a été mis sur pied par des jeunes engagés aux côtés de Monsieur Aliou SOW. Nous étions tombés sous le charme de son discours que nous estimions plein d'engagement et d'ambitions pour le Sénégal. Au fil des échéances électorales, nous avons constaté avec regret que tout ceci n'était que mirage! De la poudrière à nos yeux ! », disent-ils dans un communiqué.



Selon les sieurs Leye et Ndiaye, M. Aliou Sow n'est « obnubilé que par ses propres intérêts ». 3Il pensait pouvoir nous utiliser pour négocier des postes politiques! HCCT? Poste où M. Macky SALL l'a nommé en échange de son soutien. M. SOW nous a trahi, nous membres fondateurs du MPD Il a aussi trahi le peuple pour qui nous nous étions engagés ! ».



S'affichant comme un opposant, M. Sow n'est qu'en réalité « un des vils pions » de Macky Sall qu'il a soutenu lors des élections présidentielles de 2019 sans solliciter l'avis de sa base politique, accusent-ils, ajoutant que « aujourd'hui, le même modus operandi est utilisé aux élections législatives pour intégrer la coalition BOKK GIS GIS LIGGEEY! »



« Nous disons non à la trahison ! »



Au regard de ce qui précède, ces membres fondateurs du MPD/L, informent de leur « démission » et de leur « retrait » de la coalition BOKK GIS GIS LIGGEEY. Ils disent rester « mobilisés pour le triomphe de l'opposition authentique ».



« Nous avons choisi le camp de la vérité. Nous avons entendu et répondons à l'appel du peuple », disent-ils dans le communiqué.