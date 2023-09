Snobé par Abdoulaye Daouda Diallo samedi, Amadou Ba fait un pas vers lui

Abdoulaye Daouda Diallo a annoncé, samedi, dans un discours de plus de 7 minutes, le retrait de sa candidature à la Présidentielle de 2024. « Après plusieurs échanges avec le Président, j’ai décidé de répondre à son appel ». Pas un seul instant, il a prononcé le nom de Amadou Ba, candidat choisi de BBY.



Ce dimanche, l’actuel Premier ministre et candidat de la coalition au pouvoir a fait un pas vers celui qui était son principal challenger pour la candidature au sein de BBY.



« Je salue la décision que vient de prendre mon frère le Président du CESE M. Abdoulaye Daouda Diallo, merci Abdoulaye ! Nous gagnerons ensemble et travaillerons main dans la main pour poursuivre la mise en œuvre de la vision du Président de la République SEM Macky SALL à qui je réitère l'expression de ma profonde gratitude », a écrit Amadou Ba sur ses Réseaux sociaux.