Soixante ans de l'indépendance du Kenya: l'un des derniers Mau Mau raconte

RFI : Vous êtes le secrétaire général de l’association des vétérans Mau Mau, ce mouvement d’insurrection qui s’est battu pour l’indépendance du Kenya dans les années 1950. Vous en faisiez vous-même partie. Nous sommes 60 ans après l’indépendance, plus de 70 ans après le début de l’insurrection. Quel âge avez-vous aujourd’hui ?



Gitu Wa Kahengeri : J’ai maintenant 99 ans. Je suis né à Kiambu, dans la région du Mont Kenya, d’un père qui s’appelait Kahengeri wa Gitu, que j’ai par la suite rejoint dans la lutte pour l’indépendance.



Qu’est-ce qui vous a poussé à rejoindre les Mau Mau ?



En grandissant, je voyais la façon dont les gens autour de moi étaient traités par les chefs de l’administration coloniale. J’ai commencé à me demander comment il était possible qu’un chef de l’administration coloniale entre dans le foyer d’un père de famille, et commence à nous battre, sans raison apparente, autre que celle d’être africain et de vivre sous un régime colonial. C’est comme ça que mon éveil politique a commencé. Les chefs de l’administration coloniale nous battaient, ils ne respectaient pas les droits humains de base auxquels devrait avoir droit tout être humain. Ils avaient pris nos terres, ils s’étaient presque tout appropriés et détruisaient notre mode de vie. Le gouvernement colonial a commis d’immenses et d’horribles atrocités. Donc, nous avions décidé qu’il devait partir pour que nous puissions être libres. C’est pour cette raison que nous sommes entrés en guerre.



Quand est-ce que le mouvement Mau Mau a commencé à émerger ?



Dès 1946, le mouvement Mau Mau a commencé à opérer clandestinement. Aux débuts, on parlait surtout, on racontait les crimes que les autorités coloniales avaient commis afin de faire comprendre aux gens ce qu’il se passait dans le pays. Et puis il fallait recruter, pour que l’on soit ensemble, uni dans un but commun : libérer le pays. Tout ça, on l’a fait pendant une longue période avant de prendre les armes.