Somalie: attaque d'islamistes shebabs dans un hôtel de Mogadiscio

Beaucoup de personnes seraient encore prises au piège. L'hôtel Hayat à Mogadiscio, généralement fréquenté par des représentants du gouvernement, a été attaqué par deux voitures piégées. Selon un policier, l'une des voitures a heurté une barrière près de l'hôtel, l'autre a cassé la porte de l'établissement. Un site internet pro-shebab rapporte que les jihadistes auraient alors pénétré l'enceinte et « ouvert le feu au hasard à l'intérieur de l'hôtel ».



Des explosions ont aussi été entendues. Une première, causée par un kamikaze à en croire le porte-parole de la police somalienne, puis une seconde, qui aurait fait des victimes parmi les sauveteurs, les forces de sécurité et les civils qui se précipitaient vers l'hôtel après la première explosion.



La zone autour de l'établissement est désormais bouclée. Des coups de feu aurait été échangés entre les jihadistes, retranchés à l'intérieur du bâtiment, et les forces de sécurités somaliennes. À l'extérieur, des familles se précipitent dans différents hôpitaux de la capitale dans l'espoir de retrouver des proches.



Ces scènes rappellent de funestes souvenirs. Les shebabs n'en sont pas à leur coup d'essai et frappent ponctuellement la capitale somalienne. En mars de l'année dernière notamment une attaque à la voiture piégée avait déjà fait plus de 20 morts devant un restaurant. F