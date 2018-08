Somalie: reprise des vols directs entre Mogadiscio et Addis-Abeba

Les vols commerciaux directs entre Mogadiscio et Addis-Abeba avaient cessé en 1977, suite à la guerre entre la Somalie et l’Ethiopie pour la région frontalière de l’Ogaden. La compagnie éthiopienne National Airways va finalement les relancer.



Les premiers vols, qui seront quotidiens, doivent reprendre durant la deuxième semaine de septembre.



L’entreprise ajoute que des connections internes seront également possibles vers les villes éthiopiennes de Bahir Dar, Dire Dewa, Mekelle et Djidjiga, mais aussi les localités somaliennes de Garowe, Bosaso et même Hargeisa, capitale du territoire semi-autonome du Somaliland.



Hussein Hosh, directeur de National Airways, a expliqué à la presse que des entrepreneurs somaliens demandaient le rétablissement de cette ligne au gouvernement éthiopien. L’entreprise privée ajoute qu’il s’agit d’une bonne opération commerciale.



Ce choix est opéré dans un contexte diplomatique bien spécifique. Après des années de guerre, l’Erythrée et l’Ethiopie ont fait la paix, début juillet. S’en est suivie une visite historique du président somalien Farmajo en Erythrée, cette fois.



L’économie de la région est en plein changement et les lignes aériennes entre Addis et Asmara ont repris. On parle aussi d’un pipeline et du renforcement de la coopération portuaire. Bref, la connexion directe entre Mogadiscio et Addis-Abeba participe au boom du moment