Sommet Sport et Développement Durable : le Président Diomaye se rendra à Paris sur invitation d'Emmanuel Macron

Le président de la République Bassirou Diomaye va se rendre à Paris le 24 juillet prochain sur invitation du Président français Emmanuel Macron et le Président du Comité exécutif du CIO, Monsieur Thomas BACH. Bassirou Diomaye Faye participera au Sommet international sur « Sport pour le Développement Durable » prévu le 25 juillet 2024.



D'après le communiqué parvenu à PressAfrik, "ce sommet vise à mobiliser le monde du sport ainsi que les grands dirigeants du monde sur l’urgence d’œuvrer de façon plus résolue à la réalisation des Objectifs de Développement Durables (ODD) notamment en matière d’éducation et d’emploi, de santé et de nutrition, d’égalité et d’inclusion, ainsi que d’investissements solidaires et durables".



Le président de la République Bassirou Diomaye Faye profitera de cette occasion pour assister à la cérémonie officielle d’ouverture des Jeux Olympiques de Paris, le 26 juillet 2024.