Sommet de l'Internet à Dakar : l'ICANN et l'OIF veulent aider l'Afrique à ne pas rater la "Révolution digitale"

La Société pour l’attribution des noms de domaines et des numéros sur Internet (ICANN) parraine et participe à l’édition 2018 du Sommet africain de l’Internet (AIS), une conférence régionale d’échange sur les technologies de l’information et de la communication (TIC), où se donnent

rendez-vous tous les ans les acteurs clés de l’industrie et de la communauté Internet mondiale. Le Sommet, organisé par le Centre d’information du réseau africain (AFRINIC) et le Groupe d’opérateurs de réseau africains (AfNOG), a été l’un des principaux moteurs de la stratégie de l’ICANN pour l’Afrique. Cette stratégie vise à renforcer le système des noms de domaine et à encourager la participation régionale à l’écosystème de l’Internet.







Un rapport a été produit pour synthétiser les activités mises en place par l’ICANN en Afrique au cours des cinq dernières années et fait un tour d’horizon des attentes, des difficultés, des

réalisations et des recommandations. Élaborée par la communauté africaine, la stratégie pour l’Afrique a été la première stratégie régionale de l’ICANN développée en tant qu’outil pour renforcer les échanges avec ce continent.

En marge d'un atelier avec la presse organisée samedi, le Responsable de programme « Société de la formation » à l’Organisation Internationale de la Francophonie (OIF), Emmanuel Vidjinnagni ADJOVI est revenu sur l'importance pour les Etats africains de s'investir et de mettre en place des politiques digitales pour ne pas rater "la 3e Révolution mondiale".