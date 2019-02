Sommet de l'UA ce dimanche

Pendant deux jours, les chefs d'états et de gouvernement du continent vont tabler sur les questions politiques et sécuritaires.



Le 32ème sommet de l'Union africaine (UA) s'ouvre ce dimanche 10 février 2019 au siège de l'organisation à Addis-Abeba.



Pendant les assises qui vont durer deux jours, Le Chef de l'état rwandais Paul Kagamé qui a assuré la présidence tournante de l'union pendant les douze derniers mois va céder la place à son homologue égyptien Abdel Fatah al-Sissi.



Ce sommet sera aussi le tout premier pour le nouveau président de la RDC Félix Tshisekedi, élu lors de la dernière présidentielle congolaise, et dont la victoire est toujours contestée par Martin Fayulu.



L'union Africaine dirigée par le président en exercice d'alors, Paul Kagamé avait exprimé des « doutes sérieux » sur les résultats provisoires de ce scrutin et avait demandé la « suspension» de la proclamation des résultats définitifs.



L'UA prévoyait alors une mission de médiation à Kinshasa, avant d'y renoncer. Le 22 janvier, l'institution s'est dite prête à travailler avec le président élu Félix Tshisekedi.



Les dirigeants du continent vont réfléchir sur la réforme de l'organisation, ils reviendront aussi sur les élections tenues en 2018 sur le continent, mais aussi l'intégration régionale, la situation en matière de paix et de sécurité, la situation humanitaire, sont autant de questions sur lesquelles les dirigeants africains vont se pencher.