Sommet européen de Grenade: l'enjeu des migrations pour Macron

« La CPE, un des espaces pertinents »

Les blocages allemands et italiens ont été levés juste avant le sommet de Grenade et Emmanuel Macron s'en est réjoui : « C’est un vrai progrès et je remercie tous ceux qui ont fait des concessions pour ce faire ». Mais au sein de l'Union, le pacte migratoire ne fait pas que des heureux. La Pologne notamment a dénoncé un « diktat ».Conscient de ces oppositions internes, le président français veut continuer à avancer : « Les difficultés que nous avons avec des pays qui ont manqué de solidarité jusque-là, c’est dans la répartition de la charge. La Pologne en fait partie. Et donc, ce que nous devons faire, c’est beaucoup mieux enregistrer lors de l’arrivée sur le sol européen et en amont, mieux protéger nos frontières, éviter aussi les drames en mer Méditerranée, qui est tout le travail que nous voulons faire avec les pays de transit et les pays d’origine. »Et dans ce travail, pour limiter l'arrivée des migrants dans l'Union européenne, Emmanuel Macron compte sur la Communauté politique européenne (CPE), ce club informel qui dépasse les cadres de l'UE, et qui s'est aussi réuni hier à Grenade : « La CPE est précisément un des espaces pertinents pour lutter contre l’immigration, d’abord parce qu’il y a plusieurs pays d’origine parmi les Balkans occidentaux, et la coopération permet de réduire très fortement l’immigration clandestine. »La lutte contre l'immigration clandestine, c'est le sujet sensible en Europe et en France où une loi controversée sur ce thème est aussi en préparation. L'avancée du pacte migratoire européen est donc aussi un enjeu national pour Emmanuel Macron.