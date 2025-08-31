Sonacos : « tant que je suis à la tête de la société, elle n’a pas besoin de subventions étatiques », El Hadji Ndane Diagne

Le directeur général de la Société nationale de commercialisation des oléagineux du Sénégal (SONACOS) El Hadji Ndane Diagne, s’est exprimé sur la question des subventions accordées par l’État à la société. Selon lui, « subventionner en amont et en aval n’est pas acceptable. Il faut réfléchir à la meilleure manière d’orienter et d’organiser ces aides afin qu’elles servent réellement l’intérêt du secteur », a-t-il déclaré ce dimanche lors de son passage à l’émission « En vérité » sur Radio Sénégal.



« Tant que je suis à la tête de la société, elle n’a pas besoin de subventions étatiques. Nous avons un modèle financier auto-rentable. Si on nous laisse faire, sans que l’État nous impose des prix d’achat ou de vente, nous pouvons atteindre la rentabilité », a-t-il souligné.



D’après le directeur général, « la clé de la réussite réside dans une gestion autonome et adaptée aux réalités économiques du marché, plutôt que dans une dépendance continue vis-à-vis des subventions publiques ».

Revenant sur la performance exceptionnelle de la société qui a vu sa collecte d’arachide passer de 12 900 tonnes en 2024 à 155 000 tonnes en 2025, le DG a estimait que ce résultat découle avant tout d’un consensus trouvé entre les différents acteurs de la filière. « Nous avons discuté avec les opérateurs et le ministère, qui a réuni exportateurs, huiliers et SONACOS. Les exportateurs ont accepté de laisser aux huiliers le temps de collecter des volumes suffisants avant de démarrer leurs exportations », a-t-il expliqué.



Il a ajouté « Le niveau du prix de l’arachide était tel que même les exportateurs étrangers, y compris les Chinois, n’ont pas pu concurrencer la collecte locale. Jusqu’à présent, aucun exportateur n’est venu au Sénégal. »



