Sondage : 4 Maliens sur 5 font plus confiance au président de la Transition

Quatre (4) Maliens sur cinq (5), soit (80%) ont plus confiance en le Président de la Transition, Assima Goita. C’est ce qui ressort de l’enquête d’opinion de « Mali-Mètre », un instrument d’analyse socio-politique qui a pour but, non seulement, de recueillir les perceptions et les opinions politiques des Maliennes et des Maliens, mais aussi de les porter à la connaissance des décideurs politiques.



Toutefois, 8% des Maliens font plus confiance au gouvernement de la transition. Pour le niveau de confiance en les acteurs de la transition, plus de neuf Malien(ne)s sur dix (10) sont satisfaits (84% très satisfaits et 14% plutôt satisfaits) du Président de la Transition et du gouvernement de la transition (59% très satisfaits et 33% plutôt satisfaits). Aussi, deux Malien(ne)s sur trois sont-ils satisfaits (27% très satisfaits et 41% plutôt satisfaits) du Conseil national de la transition.



« Mali-Mètre » informe que la collecte de données de la présente édition s’est déroulée du 11 au 23 février 2023. L’échantillonnage est basé sur la méthode des quotas avec la prise en compte des caractéristiques démographiques comme le sexe, l’âge et le niveau d’instruction. L’échantillon est de 2295 personnes de 18 ans et plus réparties entre le District de Bamako et 10 capitales régionales.



Cette édition n’a pas dérogé à la tradition des thématiques des enquêtes antérieures. Mali-Mètre 2023 aborde les principales thématiques de l’actualité sociopolitique au Mali, à savoir la transition politique en cours au Mali ; les défis et priorités des autorités de la transition ; la stabilisation et la sécurisation du Mali ; les partenariats ainsi que les échéances électorales à venir. La justice, l’impunité et les perspectives pour le futur y figurent également. L’enquête a bénéficié du visa de l’Institut National de la Statistique du Mali (INSTAT).