Sonko-Adji Sarr: un an après, les Sénégalais expriment leur mécontentement, parlent de complot et d'injustice pour les morts (Vidéo)

Ce 3 mars 2022 marque le premier anniversaire du début des manifestations spontanées et sanglantes dans plusieurs villes du Sénégal en réaction à l’arrestation de l’opposant Ousmane Sonko. Un an après, le besoin de vérité et de justice reste urgent pour les Sénégalais.



Quatorze personnes tuées (chiffre confirmé par le président de la République Macky Sall) dont 12 à la suite de tirs par balles, beaucoup de dégâts matériaux. Par contre si certains pensent que c'est un complot étatique d'autres demandent justice pour les victimes de la répression violente des manifestations au Sénégal.



À rappeler que le député Ousmane Sonko, principale figure de l'opposition au Sénégal, a été arrêté mercredi 3 mars 2021 à la suite d'incidents survenus sur le trajet du tribunal où il devait être entendu sur des accusations de viols portées contre lui par la dénommée Adji Sarr, alors masseuse dans le mythique salon "Sweet Beauty"