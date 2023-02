Sonko devant le khalife des Layènes: « Nous sommes pour la paix et la stabilité dans ce pays»

Le leader du Pastef (parti d'opposition) a fait le déplacement ce jeudi dans la cité religieuse de Yoff à l’occasion de la 143e célébration de l’Appel de Seydina Limamoulaye. En présence du porte-parole de la famille de Mame Limamou, Seydina Mouhamadou Lamine Laye, Ousmane Sonko a soutenu qu'il est pour la paix au Sénégal qui connaît une tension politique à quelques mois de l'élection présidentielle.



« Nous réitérons que nous sommes pour la paix et la stabilité dans ce pays. Nous savons que vous êtes tous pour cette denrée tellement importante pour le pays et pour notre part, nous œuvrons pour cette paix même si parfois, nous sommes réprimés et bousculés dans nos droits… », a confié Ousmane Sonko au porte-parole du Khalife.



Sonko considère que ce discours d’apaisement qui est d’ailleurs la caractéristique de tous les guides religieux, doit inspirer tous les acteurs. « Nous avons entendu vos discours et recommandations pour maintenir la paix et la stabilité dans ce pays. Et sachez que nous sommes dans cette dynamique. Mais ce culte de paix n’est pas l’apanage d’une entité ou d’une autre, mais de tous les acteurs concernés », a-t-il précisé.