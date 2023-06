Sonko et sa famille commencent à avoir un « besoin urgent de se ravitailler », alerte son avocat

Le leader de Pastef Ousmane Sonko et sa famille, coupés de tout contact du monde extérieur depuis presque une semaine, "commencent à avoir un besoin urgent de se nourrir". L'alerte est donnée par un de ses avocat, Me Patrick Kabou.



"Monsieur Ousmane SONKO et sa famille commencent à avoir un besoin urgent de se ravitailler en nourriture, en eau, de changer un peu d'air, de communiquer et de recevoir leurs proches. ILS NE VIVENT PLUS. Etat du Sénégal, quel humanisme et quelle légalité dans ce que vous faîtes!!", a écrit le conseil de l'opposant sur son compte twitter.



La robe d'accuser le régime de Macky Sall en ces termes : " Vous êtes en train de les tuer à petit feu!".



Le 29 mai dernier, alors que sa "caravane de la liberté" se poursuivait, Ousmane Sonko a été pris de force par les éléments du Groupement d’intervention de la gendarmerie nationale (GIGN) et conduit à son domicile, Cité Keur Gorgui. Depuis lors le principal opposant de Macky Sall est assigné à une résidence surveillée sans aucune base légale.



Sa condamnation dans l'affaire Sweet Beauty à 2 de prison ferme pour "corruption de la jeunesse" et son acquittement des faits de viols de menaces a mis le pays au sens dessus dessous. De violentes manifestations ont éclaté, des magasins et boutiques saccagés, des biens publics pillés. Une quinzaine de morts dénombrés en 48 heures.