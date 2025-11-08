Sonko sur sa relation avec Diomaye : “ la rupture ne viendra pas de moi”

« Certains pensent que ma relation avec le Président Bassirou Diomaye Faye pourrait se détériorer. Dans la vie, tout peut arriver », a déclaré le leader de Pastef lors de son “Tera meeting” tenu ce samedi sur le parking du stade Léopold Sédar Senghor.

Sonko a tenu à rassurer, affirmant qu’il ne sera jamais à l’origine d’une rupture avec le chef de l’État.

« Sachez que ce qui mettra fin à notre relation ne viendra pas de moi. Et je pense également que cela ne viendra pas du Président Bassirou Diomaye Faye », a-t-il assuré.

Ousmane Sonko s’est prononcé sur sa relation avec le Président Bassirou Diomaye Faye, alors que des rumeurs persistantes évoquent des tensions entre les deux hommes.