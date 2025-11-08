Sonko sur sa relation avec Diomaye : “ la rupture ne viendra pas de moi”

Ousmane Sonko s’est prononcé sur sa relation avec le Président Bassirou Diomaye Faye, alors que des rumeurs persistantes évoquent des tensions entre les deux hommes.
« Certains pensent que ma relation avec le Président Bassirou Diomaye Faye pourrait se détériorer. Dans la vie, tout peut arriver », a déclaré le leader de Pastef lors de son “Tera meeting” tenu ce samedi sur le parking du stade Léopold Sédar Senghor.
Sonko a tenu à rassurer, affirmant qu’il ne sera jamais à l’origine d’une rupture avec le chef de l’État.
« Sachez que ce qui mettra fin à notre relation ne viendra pas de moi. Et je pense également que cela ne viendra pas du Président Bassirou Diomaye Faye », a-t-il assuré.
