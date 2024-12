Sortie de Moussa Cissokho : la FGTS/B parle de contre-vérité et interpelle le ministre du travail

La Fédération des Générales des Travailleurs du Sénégal (FGTS/B) s’est fendue d'un communiqué ce jeudi 26 décembre pour dénoncer « le ramassis d’inepties truffé de contre-vérités qui tient lieu de communiqué signé par Moussa Cissokho Guéye ».



La FGTS/B interpelle le ministère du Travail qui selon Moussa Cissokho Gueye, aurait proposé Aliou Faye, secrétaire général du Syndicat Autonome des Travailleurs des Universités du Sénégal (SATUS), en remplacement de feu Sidya Ndiaye à l’ex Conseil Économique Social et Environnemental (CESE) ».

Rappelant les engagements pris par le Directeur Général du Travail, « tout ce qui concerne la FGTS-B, en rapport avec la situation générée par les élections de représentativité de centrales syndicales, serait gelé jusqu’au règlement du problème à l’amiable ou devant la justice. Puisque le processus est en cours et que le statu quo demeure, nous souhaiterions être édifiés par les autorités dudit ministère».



in extenso la déclaration:



En parcourant le ramassis d’inepties truffé de contre-vérités qui tient lieu de communiqué signé par Moussa Cissokho Guéye, on ne peut s’empêcher d'avoir mal pour le bonhomme. Ce n’est pas en se cachant derrière son petit doigt qu'on peut changer la nature des choses ni le cours de l’histoire. En plus de confondre le vrai et la vérité, l’homme se perd dans ses arguties et n’hésite pas à menacer les autorités, à les dénigrer et les accuser de cote et de coterie.



D’ailleurs à ce propos, nous interpellons le ministère du travail qui selon Moussa Cissokho Guéye, aurait proposé Aliou Faye, secrétaire général du Syndicat Autonome des Travailleurs des Universités du Sénégal (SATUS), en remplacement de feu Sidya Ndiaye à l’ex Conseil Économique Social et Environnemental (CESE). Lors d’une rencontre, le Directeur Général du Travail nous avait confié que tout ce qui concerne la FGTS-B, en rapport avec la situation générée par les élections de représentativité de centrales syndicales, serait gelé jusqu’au règlement du problème à l’amiable ou devant la justice. Puisque le processus est en cours et que le statu quo demeure, nous souhaiterions être édifiés par les autorités dudit ministère.



D’autre part, la vérité résultant de preuves objectives, il convient de se référer aux textes de la centrale pour se faire une religion et se convaincre que Moussa prend des vessies pour des lanternes. Depuis sa création en 2001, la FGTS/B n’a jamais été en congrès alors que ses statuts l’y obligent selon une périodicité de deux ans. Ayant enregistré de nouvelles affiliations et le rappel à Dieu de Sidya Ndiaye, intervenu à la veille des élections, l’organisation du congrès était devenue un impératif afin de doter la centrale de nouvelles structures et par la même occasion, trouver un remplaçant à feu Sidya Ndiaye. Ce que nous fîmes dans les règles en respect à toutes les règles de procédures. Après avoir freiné des quatre fers à l’annonce de la date, de peur d’être battu, ce n’est que sachant que le processus était irréversible que Moussa a organisé dans la précipitation, une assemblée générale qu’il a pompeusement appelée congrès. Par ailleurs le gus se targue de détenir le siège de la centrale alors que tout le monde sait qu’il est de mauvaise foi puisque c’est celui du SUDTM et non de la FGTS/B. En ce qui concerne les fonds de la centrale, oui, il devra rendre compte de leur utilisation dans les prochains jours.



Décidément le ridicule ne tue pas.



Par simple décence, Moussa Sissokho n’aurait pas dû parler de la victoire de la FGTS/B encore moins en réclamer la paternité. Non content d’avoir abusé des ressources pour se précipiter à payer un véhicule, il est resté à Dakar durant toute la campagne, en collision avec nos adversaires, travaillant à nous faire échouer. Pendant ce temps, avec nos moyens propres, nous avons sillonné tout le pays et rencontré les camarades de toutes les régions, ce qui nous a valu ce score très honorable de 10.20, un minimum requis pour figurer parmi les centrales représentatives. Un score jamais atteint par la FGTS/B et qui aurait fait la fierté de Sidya Ndiaye.



Mais pire encore, Moussa Cissokho Guéye a la prétention de diriger une organisation faîtière alors qu’il n’est même pas membre du bureau de l’organisation dont il se réclame. Il est de ce fait, loin de remplir la condition sine qua non pour diriger une centrale syndicale qui est d’être le secrétaire général d’un syndicat affilié.



En réalité, il n’a jamais dirigé, ne serait-ce qu’une sous-section du SUDTM dont il se réclame, n’y a jamais été élu à un quelconque poste et n’en est pas membre fondateur. De quelle légitimité peut-il se prévaloir ? Convaincu de sa déconvenue en cas d’élection du fait de son impopularité et conscient de son incurie, il a boycotté le congrès du SUDTM dûment convoqué et qui s’est tenu le 09 mars 2024 à la salle de conférence de la mairie de Rufisque en présence des délégués départementaux et régionaux, là aussi, conformément aux textes qui régissent ce syndicat. Les instances ont été renouvelées et le camarade Mbaye SOW élu secrétaire général, est par conséquent, Premier vice-président de la grande coalition And Gueusseum.



Quant au premier congrès ordinaire de la FGTS/B, il s’est tenu le 20 avril 2024 au CNFA de Rufisque en présence de tous les délégués départementaux et régionaux, toujours conformément aux Statuts et Règlement de notre centrale et en présence des autorités et avec constat d’huissier et le camarade Mballo Dia THIAM a été élu à l’unanimité des délégués et par acclamation. Nous détenons les preuves irréfutables de ce que nous avançons que nous tenons à la disposition des autorités pour leur permettre d’apprécier la pleine mesure de la situation en toute objectivité en vue de prendre les mesures nécessaires.

Voilà toute l’histoire ! Nous sommes en présence d’un usurpateur sans scrupules doublé d’une mauvaise foi sans nulle autre pareille.

Il est aujourd’hui grand temps pour les autorités de mettre fin à cette mascarade des temps révolus ; cette tentative de semer la confusion dans les esprits. Dans ce pays on sait quand même qui est qui et qui a fait quoi.

Encore une fois, nous lançons un appel aux autorités pour leur dire qu’il est plus que temps de mettre fin à cette situation pour nous permettre de nous mettre résolument au travail, celui de la troisième voie que nous nous sommes tracée et qui met le travailleur au centre de nos préoccupations pour un Sénégal encore plus rayonnant et souverain.

Dakar, le 26 décembre 2024.



Mballo Dia THIAM

Secrétaire Général

de la Fédération Générale Des Travailleurs Du Sénégal (FGTS/B)