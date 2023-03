Sortie du Procureur général: retour sur un point de presse marqué par de faux raccords !

Le "Commando" avec une lunette de précision sans arme compatible

Sur l'affaire « des commandos de Pastef » ou « Farce spécial », Ibrahima Bakhoum annonce que quatre (4) sur vingt-trois (23) personnes ont été arrêtées. A savoir Diakité, Famara N. Mané, Pape Baba Diaw et Abdou Karim Béye, renseigne le procureur général Ibrahima Bakhoum. Les 19 personnes restantes ont été identifiées et sont "activement" recherchées sur toute l’étendue du territoire nationale.



Poursuivant, il affirme avoir leurs noms, leurs numéros de téléphone et les lieux de leur localisation. « Mais il me semble qu’à l’état actuel des investigations, je ne peux pas donner plus de détails, afin de ne pas gêner le travail des enquêteurs », dit-il.



Après leur déferrement pour « association de malfaiteurs, terrorisme, atteinte à la sûreté de l’État, actes et manœuvres de nature à compromettre la sécurité publique et ayant occasionné des troubles politiques graves, destruction de biens publics et privés, incendies criminels, vols, pillages, meurtres », une information judiciaire sera ouverte afin que le juge d’instruction puisse, dans le cadre de ses poursuites, renseigner davantage sur « le modus operandi, l’objectif et le mode de fonctionnement de cette organisation ».



L'incohérence dans cette affaire est que le cerveau de la bande, l'homme d'affaire, Kaba, a été arrêté le 14 mars, et leur projet d’attentat était prévu le 30 mars, jour de l'audience spéciale de Sonko, accusé de diffamation par le ministre du Tourisme Mame Mbaye Niang. Sauf que la date du renvoi de l'audience de Sonko à la date du 30 mars a été connu le 16 mars. Trouvez l’erreur !



Autre incohérence et pas des moindres, le Procureur général a affirmé que l'un des membres du "Commando" arrêté se pavanait dans les manifestations à Dakar avec un RPG-7 (Photo) soigneusement dissimulé dans son habillement. On voit mal comment un manifestant peut dissimuler une lance roquette de cette taille dans ses habits tout en vaquant à ses occupations. Si on ajoute l'histoire de la lunette de précision pour sniper que le "Commando" se serait procurer et qui "serait en provenance du Burkina Faso" sans arme compatible pour servir, la coupe de non-sens n'est pas loin d'être pleine.