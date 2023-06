Sortie du gouvernement de jeudi: "Ils ont fait trop de bruits pour ne rien dire" ( Analyste)

Perte de capacité de convaincre : Antoine Felix Diome et Cie trahis par leur expression faciale

Les sorties de Juan Branco, l’avocat de Ousmane Sonko, à l’origine de cette sortie du gouvernement, selon le spécialiste en communication

Merveilleuse pensée.



Le poète en titre du Président de la République ayant à s'expliquer devant la CPI pour avoir appelé à la commission de crimes contre l'humanité devant un parterre de chèvres.



"Ah oui !" pic.twitter.com/QXdVVS8Oi8

— Juan Branco ✊ (@anatolium) June 14, 2023



Les objectifs de la sortie du gouvernement

Nervis ? Non: Manifestants armés - volontaires du Parti - Comités de vigilance… Ce n’est même plus du tâtonnement à ce stade ou de la cacophonie. Nous sommes en face de gens qui sont dans le déni absolu. Et malheureusement, pas un soupçon de science n’habite leurs cerveaux

— Ayoba FAYE (@autruicomoi) June 15, 2023



Antoine Felix Diome et ses camarades n'étaient pas à l'aise jeudi lors de leur "face à la presse". Selon le spécialiste en communication , ils ont été trahis par leur comportement : « l’expression faciale, l’hésitation, les accusations d’être dans le camp de l’opposition portées à l’endroit de certains journalistes qui ont posé des questions gênantes ».« Ils ont fait preuve de manque de sérénité. On le sent même quand ils prennent la parole que ce soient les éléments de forme, l’expression facile. On voit qu’ils sont tendus. On a vu des gens qui semblent dépassés par les évènements, qui paniquent et qui manquent de sérénité. On a eu plusieurs messages qui ont fini par décrédibiliser l'institution étatique », a souligné Dr Diatta.L’avocat français Juan Branco, membre du pool d’avocat de Ousmane Sonko, affirme détenir des preuves suffisantes pour traduire le régime du président Macky Sall devant la Cour pénale internationale (Cpi). Dans des Tweets, il dénonce une attaque généralisée contre une population civile désarmée du fait de son orientation politique.Répondant à ces menaces, le ministre des Forces armées, Sidiki Kaba, qui a profité du « Gouvernement face à la presse » de jeudi a déclaré : « On a entendu dire aussi, d’une façon récurrente, que l’Etat du Sénégal, ses plus hautes autorités et ses forces de défense et de sécurité (FDS) vont être déférés devant la Cour pénale internationale, c’est de la fanfaronnade. Ceux qui le disent n’ont ni la qualité, ni la capacité de le faire (….) », a fait savoir le ministre.Analysant cette déclaration du ministre des Forces armées, l'enseignant chercheur à la Faculté des lettres et des sciences humaines de l'Ucad est d'avis que « si le ministre a pris 10 ou 15 mn pour répondre à l'avocat français, on se rend compte que s'il n'y avait pas de crédit, il n'aurait même pas perdu une minute pour lui répondre ».Par ailleurs, Dr Jean Sibadioumeg Diatta est convaincu que le gouvernement avait deux objectifs. Il a listé : « D'abord, il avait besoin de montrer à l'international que le Sénégal est un pays de droit et notamment aux Nations Unies que tout ce qui s'est passé relève d'une volonté d'un opposant de déstabiliser les fondamentaux de l'Etat ».Ensuite, a ajouté le communicant, le gouvernement a voulu rassurer les forces de l'ordre en leur disant que « oui vous ne risquez rien ». « Le gouvernement sait que pour la suite de la bataille, il aura besoin des forces de l'ordre et si ces dernières se sentent déstabilisées, on va assister peu être à des démissions. Parce que les gens ne vont pas se mouiller pour couvrir un gouvernement », a-t-il conclu.La conférence de presse du gouvernement a fait réagir les Sénégalais. Sur les réseaux sociaux, les internautes ont fait part de leur déception.