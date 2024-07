Sortie du maire Bilal Diatta sur Marieme Faye : l'APR demande au procureur de « s’autosaisir »

Le parti de l’Alliance pour la République (APR) semble ne pas pouvoir digérer les révélations faites par le maire de Keur Massar, Bilal Diatta, concernant une proposition que l’ancienne première dame lui aurait faite. Ainsi, face à ces propos « mensongères », l’APR, via un communiqué alerte l’opinion nationale et internationale sur ces dérapages inadmissibles, dangereuses » et condamne fermement ces propos diffamatoires et calomnieux.



«Depuis quelques jours, de sinistres individus, sans doute, soucieux de se rappeler au bon souvenir des nouvelles autorités, tentent de jeter le discrédit sur le Président Macky Sall et sa famille.

Le dernier acte du genre est la déclaration tonitruante et mensongère du maire de Keur Massar.

M. Bilal Diatta a dépassé toutes les limites de l’acceptable et du raisonnable puisqu’il accuse le Président Sall d’avoir tenté à plusieurs reprises d’assassiner M. Ousmane Sonko, alors opposant », lit-on sur le communiqué.



Le Secrétariat Exécutif National de l’APR (SEN) tient à signaler, auprès de l’opinion nationale et internationale ces « dérapages inadmissibles et appelle les Sénégalais à l’extrême vigilance et surtout à condamner fermement et vigoureusement ces propos outrageants, diffamatoires et calomnieux, surtout extrêmement dangereux pour notre pays, son image démocratique et sa stabilité politique ».

« A cet égard, le SEN interpelle les autorités et les engage à prendre les mesures immédiates pour mettre fin à de telles pratiques relayées et amplifiées par les réseaux sociaux et qui sont de nature à saper notre unité nationale et la cohésion sociale », dénonce l’APR, indiquant que « l’adversité en politique ne saurait tout justifier et tolérer ».



Ainsi, l’Alliance pour la République fait savoir qu’il n’acceptera plus que des individus salissent l’honorabilité et la réputation de l’ancien Président Macky Sall. Sur ce, il demande au procureur de s’autosaisir sur le cas du Maire de Keur Massar, Bilal Diatta.

« Pour sa part, l’APR n’acceptera plus que de sinistres individus, à la poursuite d’une carrière ou d’un intérêt personnel et dont certains, il n’y a guère longtemps lui faisaient allégeance, salissent l’honorabilité et la réputation du Président Macky SALL.



Pour l’heure, devant la gravité des affabulations de Mr Diatta, l’APR demande publiquement et solennellement au Procureur de la République d’ouvrir une enquête et des poursuites contre ce dernier, afin qu’il soit judiciairement et définitivement établi que Mr Diatta et tous les individus de son acabit, sont des fabricants de mensonges d’autant plus grossiers qu’ils ne sont inventés que pour plaire aux nouveaux tenants du pouvoir », déclare la SEN APR, qui menace d’user d’autres recours si le procureur ne s’autosaisit pas. « À défaut pour le Parquet de s’autosaisir immédiatement, d’autres moyens politiques et judiciaires seraient mis en œuvre. Si rien n’est fait pour civiliser les rapports politiques, comme le fait l’APR depuis la perte du pouvoir, celle-ci répondra au coup par le coup sans concession, ni faiblesse aucune ».