Soudan: à leur arrivée au Darfour, les secours craignent un lourd bilan après les glissements de terrain

Après plusieurs jours, des humanitaires de plusieurs organisations sont arrivés pour délivrer une aide médicale d'urgence et monter des abris pour les rescapés. Parmi ces ONG figurent notamment Save the children, Triangle, World relief, SCI, IMC et Solidarité internationale. Selon la directrice pour le Soudan de cette dernière, « la population confirmerait plus de 1 000 personnes qui auraient effectivement été entraînées dans le glissement de terrain », déplore Caroline Bouvard, jointe par RFI depuis Golo, dans le Darfour du centre, à une trentaine de kilomètres de Tarsin. C'est de là qu'elle suit les activités des équipes déployées sur place.



« C'est impossible à confirmer, pour nous, aujourd'hui, puisque la majeure partie des personnes, malheureusement, est toujours enfouie sous la terre. Il y a un certain nombre de corps qui ont pu être retrouvés. Le nombre exact n'a pas encore été fourni par les autorités. Ce que nous font remonter les équipes, c'est vraisemblablement plusieurs centaines de personnes. Mais est-ce que c'est 200 ou est-ce que c'est plus ? On n’est pas en capacité de donner de chiffrage précis à cette étape. Il y a en fait eu plusieurs glissements de terrain qui ont touché plusieurs villages. Les zones sur lesquelles les villages se trouvaient ont été complètement emportées. Tout a été recouvert par la boue. »



« Ce que l'on sait, par-contre, c'est qu'on a environ 150 personnes qui se sont déplacées sur des villages alentour, poursuit-elle. Il pourrait y en avoir d'autres qui sont en train de se déplacer vers les villages alentour qui vont avoir besoin effectivement d'un soutien, notamment pour se reconstruire un abri pour avoir accès à de la nourriture. Au-delà des victimes humaines, il y a aussi vraisemblablement une partie du bétail. Plusieurs centaines, voire plusieurs milliers de têtes de bétail ont été emportées, selon les différentes sources, ce qui va nécessairement avoir un impact dans le futur pour l'accès à l'alimentation des personnes qui sont encore présentes sur la zone. »