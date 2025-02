Soudan du Sud: bombardement des forces régulières sur une base du camp de l'opposant Riek Machar

Au Soudan du Sud, la tension monte encore d’un cran malgré les appels au respect de l’accord de paix. En vertu de cet accord signé en 2018, un gouvernement d’union nationale et de transition siège à Juba. Le président Salva Kiir et son opposant historique, le vice-président Riek Machar, partagent donc le pouvoir. Mais, depuis le début de l’année, des confrontations directes entre leurs forces militaires ont été rapportées dans plusieurs régions. Et hier mardi 25 février, l’opposition a dénoncé le bombardement d’une de ses bases militaires par l’armée sud-soudanaise au nord-est du pays.

Rfi

