Soudan du Sud: le pays pourrait connaître «sa pire crise alimentaire» alertent les Nations unies

Le Programme alimentaire mondial (PAM) ne cache pas son inquiétude. Alors que le monde entier a les yeux rivés sur l'Ukraine, le Soudan du Sud est en train d'être submergé par une urgence alimentaire passée inaperçue jusqu'ici, et qui va affecter sept Sud-Soudanais sur dix dans les mois qui viennent, alerte le PAM. Ce sont plus de 8,3 millions de personnes qui vont connaître « une faim extrême dans les mois à venir », précise l'agence des Nations unies.



Déjà une insécurité alimentaire alarmante

Le pays faisait déjà face à une insécurité alimentaire alarmante, après de longues années d'une guerre civile qui a fait plus de quatre millions de déplacés jusqu'en 2018. Cette situation a été exacerbée depuis deux ans, notamment par des inondations record suivies de périodes de graves sécheresses, ainsi que des violences à caractère politico-ethniques récurrentes.



Et, il y a dix jours, l'ONU a mis en garde contre « un risque réel de retour au conflit » entre les deux frères ennemis, le président Salva Kiir et son vice-président Riek Machar, après des affrontements entre leurs factions qui ont fait plus de 400 victimes parmi les civils au cours des derniers mois.