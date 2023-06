Soudan: l'armée suspend les négociations de cessez-le-feu avec les paramilitaires

L'armée soudanaise a « suspendu sa participation aux négociations » en Arabie saoudite pour une trêve avec les paramilitaires qui lui disputent le pouvoir sous l'égide des Américains et Saoudiens, a indiqué ce mercredi 31 mai un responsable gouvernemental soudanais à l'Agence France Presse.



L'armée a pris cette décision « parce que les rebelles n'ont jamais appliqué un des points de l'accord de trêve temporaire qui prévoit leur retrait des hôpitaux et des maisons et ne cessent de rompre la trêve », a encore expliqué ce responsable, sous le couvert de l'anonymat.