Soudan: les combats se poursuivent au 1er mai, malgré un nouveau cessez-le-feu

« La situation humanitaire a atteint un point de rupture », a indiqué Martin Griffiths ce 30 avril 2023, après deux semaines de combats au Soudan.



Le responsable pour les affaires humanitaires de l’ONU doit se rendre au Soudan pour « voir comment nous pouvons apporter un soulagement immédiat aux personnes impactées ».



Car le pillage massif des bureaux et des entrepôts humanitaires a épuisé les stocks, précise-t-il. Et « nous cherchons des moyens rapides pour acheminer et distribuer des provisions supplémentaires ».



Martin Griffiths est actuellement au Kenya pour y rencontrer les autorités et voir comment acheminer l’aide, les combats persistants et l’aéroport de Khartoum étant fermé.



Pour l’instant, seul le Comité international de la Croix-Rouge (CICR) est parvenu à faire atterrir un premier avion chargé de huit tonnes d'aides.



Il a atterri ce 30 avril à Port-Soudan, à plus de 800 km de la capitale et l'aide – dont du matériel chirurgical – doit encore être acheminé vers Khartoum.



Khartoum où la situation reste critique, avec des centaines de milliers de personnes terrées chez elles.



Les combats y sont principalement dans le centre-ville et les Soudanais qui le pouvaient ont quitté le centre pour s'installer en périphérie, où les conditions sont plus tenables.



Et puis il y a ceux qui se sont déplacés dans le pays ou même qui ont quitté le Soudan.



Ils sont plus de 50 000 à être partis par leurs propres moyens, selon le Haut-Commissariat des Nations unies pour les réfugiés (HCR), principalement vers le Tchad, l'Égypte, le Soudan du Sud.