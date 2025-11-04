Soudan: les familles des habitants d'El-Fasher rackettées par les FSR pour sauver leurs proches

Les trois premiers jours et alors que les images des atrocités commises par les FSR déferlaient sur les réseaux sociaux après la prise d’El-Fasher, Ali n’a reçu aucune nouvelle de ses proches. Et puis, une demande de rançon est arrivée par la messagerie Facebook de son cousin. Ce dernier expliquait qu’il avait fui, avec un autre cousin d’Ali, et que tous deux étaient retenus par les FSR qui exigeaient une rançon. « "Si tu ne paies pas, ils vont nous tuer" disait son message. Ils ont fait un appel vidéo montrant mes cousins avec leurs armes pointées sur sa tête. Les FSR m'ont dit : "Tu n’as que deux jours, si tu n’envoies pas l’argent, tu ne reverras jamais tes cousins" », explique-t-il.
