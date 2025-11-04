Réseau social
Soudan: les familles des habitants d'El-Fasher rackettées par les FSR pour sauver leurs proches

Au Soudan, plus d’une semaine après la prise de la ville d’El-Fasher par les Forces de soutien rapide du général Hemedti, les demandes de rançons se multiplient, selon de nombreux témoignages. Les paramilitaires obligent leurs détenus à envoyer ces demandes à leurs proches réfugiés dans d’autres pays, notamment au Soudan du Sud. RFI a pu recueillir le témoignage d’un Soudanais réfugié au camp de Gorom, dont nous ne révélons pas l’identité pour sa sécurité. Il dit avoir fait libérer deux de ses cousins en envoyant de l’argent à un milicien FSR par une application bancaire.



Les trois premiers jours et alors que les images des atrocités commises par les FSR déferlaient sur les réseaux sociaux après la prise d’El-Fasher, Ali n’a reçu aucune nouvelle de ses proches. Et puis, une demande de rançon est arrivée par la messagerie Facebook de son cousin. Ce dernier expliquait qu’il avait fui, avec un autre cousin d’Ali, et que tous deux étaient retenus par les FSR qui exigeaient une rançon. « "Si tu ne paies pas, ils vont nous tuer" disait son message. Ils ont fait un appel vidéo montrant mes cousins avec leurs armes pointées sur sa tête. Les FSR m'ont dit : "Tu n’as que deux jours, si tu n’envoies pas l’argent, tu ne reverras jamais tes cousins" », explique-t-il.
RFI

Mardi 4 Novembre 2025 - 09:27


