Soudan: les familles des habitants d'El-Fasher rackettées par les FSR pour sauver leurs proches

Au Soudan, plus d’une semaine après la prise de la ville d’El-Fasher par les Forces de soutien rapide du général Hemedti, les demandes de rançons se multiplient, selon de nombreux témoignages. Les paramilitaires obligent leurs détenus à envoyer ces demandes à leurs proches réfugiés dans d’autres pays, notamment au Soudan du Sud. RFI a pu recueillir le témoignage d’un Soudanais réfugié au camp de Gorom, dont nous ne révélons pas l’identité pour sa sécurité. Il dit avoir fait libérer deux de ses cousins en envoyant de l’argent à un milicien FSR par une application bancaire.

RFI

