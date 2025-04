Soudan: offensive meurtrière des paramilitaires des FSR contre la ville d'El-Fasher

El-Fasher au centre des attaques des FSR

Les combats entre l'armée régulière et les paramilitaires ont eu lieu au sud-est et au nord d'El-Fasher au Soudan . Parmi les victimes, il y a 15 enfants et 17 femmes. Selon le réseau des médecins soudanais, les Forces de soutien rapide (FSR) ont délibérément bombardé une mosquée où neuf personnes ont trouvé la mort dont un géologue connu.L’armée et les forces suppléantes ont stoppé cette attaque virulente des FSR, affirme un communiqué, tout en infligeant de lourdes pertes aux attaquants : des dizaines de morts et de blessés et des pertes matérielles.Cette attaque intervient moins d'une semaine après l'offensive des FSR contre le camp de Zamzam près d'El-Fasher, passé sous leur contrôle. Selon plusieurs sources, il y a eu à Zamzam entre 500 et 1000 victimes civiles, un millier de disparus et des milliers de déplacés.Après la perte de Khartoum, les paramilitaires ont concentré leurs attaques au Darfour du Nord. El-Fasher est la dernière capitale provinciale qui échappe à leur contrôle au Darfour.Dans de nouvelles déclarations, Abderrahim Daglo, frère de Hemedti et vice-président des FSR, qui dirige les combats à El-Fasher, a promis de prendre la ville rapidement, l’armée, elle, affirme au contraire, mettre fin aux combats le plus tôt possible.