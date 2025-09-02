Soudan: un glissement de terrain fait plus d'un millier de morts au Darfour, selon un groupe armé local

Un glissement de terrain « massif » consécutif à des pluies torrentielles a ravagé un village montagneux du Darfour, dans l'ouest du Soudan, faisant plus d'un millier de morts, a annoncé le 1er septembre 2025 un groupe armé contrôlant la zone. Le bilan reste encore incertain dans ce pays déjà en proie à une grave crise humanitaire. Le président de la Commission de l’Union africaine a exprimé « sa profonde compassion ».



Au Soudan, on en sait un peu plus ce mardi 2 septembre sur cette coulée de boue qui a emporté un village entier au Darfour, dans l’ouest du pays. C’est le Mouvement de libération du Soudan (MLS), un groupe armé, qui a lancé l’alerte la veille.



La coulée de boue a eu lieu dimanche 31 août après de fortes pluies. Selon le MLS, qui contrôle cette partie du Darfour, le village de Tarsin, situé sur les flancs du volcan Djebel Marra, a été rayé de la carte.



Le bilan, selon le groupe armé, dépasse le millier de morts. Le SLM appelle les Nations unies et les ONG internationales à fournir de l’aide pour récupérer les dépouilles. « Nos équipes dans le Djebel Marra sont en train de confirmer avec les autorités la route à prendre pour envoyer des secours. Car le village est très isolé », explique Caroline Bouvard, directrice pour le Soudan de l’ONG Solidarités internationales.



« Ce n’est pas la première fois qu’une telle tragédie arrive »

« C’est un terrain extrêmement compliqué, confirme Ahmed Tugod, du Mouvement justice et égalité, un autre groupe armé de la région. Ce n’est malheureusement pas la première fois qu’une telle tragédie arrive, ces villages sont presque en équilibre sur la crête des montagnes Marra ».



Dans un communiqué, le gouvernement autoproclamé de l’alliance Tasis présidé par le général Hemedti, à la tête des Forces de soutien rapide (FSR), promet « l’envoi d’un convoi de secours » et « la création d’un comité conjoint » pour coordonner l’aide nationale et internationale.



Dans un communiqué, ce 2 septembre 2025, le président de la Commission de l’Union africaine a exprimé « sa profonde compassion ». Mahmoud Ali Youssouf a par ailleurs appelé « l’ensemble des parties prenantes soudanaises à faire taire les armes et à s’unir afin de permettre la fourniture rapide et efficace de l’aide humanitaire d’urgence aux sinistrés ».



Une guerre civile meurtrière oppose depuis le 15 avril 2023 l'armée aux FSR et a plongé le pays dans une grave crise humanitaire.