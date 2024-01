Soudan: un rapport de l'ONU dénonce les exactions des FSR lors de la prise d'El-Geneina au Darfour

Pour la seule ville d’El-Geneina entre 10 000 et 15 000 personnes – des civils – ont été tués par les Forces de soutien rapide, rapportent les experts de l’ONU. La prise de cette ville s’est faite en deux temps, expliquent-ils. Une attaque en juin, provoquant le déplacement massif des communautés Massalit dans des camps de déplacés. Et un assaut final en novembre.



Après avoir débouté l’armée, les paramilitaires – sous le commandement du frère du général Hemedti – s’en sont alors pris aux civils à leur domicile, dans les camps de réfugiés et sur la route alors qu'ils fuyaient vers le Tchad. Les jeunes hommes de la tribu Massalit était ciblé, ajoute ces experts, qui font état d’exécution sommaire, de viols de femmes et filles d'à peine 14 ans, de destruction de biens, de pillages systématiques.



La ville d’El-Geneina et ses alentours ont été vidés de ses populations Massalit. « Les attaques ont été planifiées, coordonnées et exécutées par les FSR et leurs milices arabes alliées », indique le rapport de l'ONU. Qui conclut que ces violations pourraient constituer des crimes de guerre et crimes contre l’humanité.