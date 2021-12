Souleymane Jules Diop : "les gens qui font ces passeports diplomatiques ne sont pas du ministère des Affaires étrangères"

Le diplomate Souleymane Jules Diop se prononce sur l’affaire du trafic présumé de passeports diplomatiques impliquant des députés de la mouvance présidentielle ainsi que des agents de l’Etat. L’invité de l’émission Jury Du Dimanche, de ce 19 décembre 2021, sur I-radio, est d’avis que ceux qui font ces passeports « ne sont pas du ministère des Affaires étrangères ». Selon lui, il s’agit essentiellement de « gens assermentés, des officiers de gendarmerie ou des officiers de la police qui viennent là-bas pour assurer une mission du ministère de l’Intérieur ».



D’emblée, Souleymane Jules Diop a tenu à souligner que le risque zéro n’existe pas. « Tous les pays font des efforts pour sécuriser leur état civil, sécuriser leurs fichiers d’identité biométrique. Les chèques du trésor qui sont parmi les plus sécurisés au monde sont trafiqués. Le passeport américain qui est également l’un des plus sûrs est trafiqué. Il n’y a pas de 100% infalsifiable », a déclaré M. Diop. Qui d’ajouter : « quand vous avez une structure comme ça, le ministère des Affaires étrangères, sa vocation première c’est de faire de la diplomatie, ce n’est pas de faire des passeports ».



Il est d’avis que les gens qui font les passeports ne sont pas du ministère. « Essentiellement, ce sont des gens assermentés, des officiers de gendarmerie ou des officiers de la police qui viennent là-bas pour assurer une mission du ministère de l’Intérieur. Il faut faire l’analyse risque », a-t-il soutenu. Demandant à « mettre en place un système de contrôle et d’audit interne qui va permettre de suivre ».



Souleymane Jules Diop qui invite à punir les fraudeurs qui ternissent l’image du pays, dit avoir honte quand il brandit son passeport diplomatique. « Il faut renforcer le dispositif pour que ça devienne impossible, mais il faut surtout punir les fraudeurs. Un fraudeur sur des questions qui touchent à l’image et à la notoriété de notre pays, parce que c’est grave que des gens se fassent passer pour des diplomates alors qu’ils ne sont pas diplomates. J’ai honte quand je brandis mon passeport diplomatique », a-t-il fait savoir.