Souleymane Jules Diop révèle une rencontre secrète entre Macky Sall et Khalifa Sall

Khalifa Sall va-t-il rejoindre la mouvance présidentielle dans les jours à venir. Une rencontre secrète entre lui et le président Macky Sall vient d'être révélée par Souleymane Jules Diop, très proche du chef de l'État. Il n'a toutefois pas précisé la date de cette rencontre ni le lieu.



Invité de l'émission Grand Jury de la Rfm, l'ambassadeur permanent et représentant du Sénégal à l'UNESCO a révélé que le président Macky Sall reçoit tout le temps les opposants dont Khalifa Sall pour discuter. Mais de quoi ? Il dit ne pas être capable de révéler le contenu de leurs échanges.



Ils se sont rencontrés (Mackay Sall et Khalifa Sall). Enfin, il est allé le trouver. Ils se sont parlés. Ils ont échangé. Je n'ai pas le droit déflorer ou d'évoquer ici des contenus de discussions qui elles mêmes n'ont jamais été évoquées jusqu'ici. Mais oui, Khalifa a été échangé et discuté avec le président Macky Sall (...) Les hommes politiques discutent toujours. Même si dehors officiellement ils se battent, ils échangent et discutent toujours », a dit Souleymane Jules Diop ce dimanche sur la Rfm.



Quant à Karim Wade, il a soutenu qu'il n'est pas au courant d'un échange direct entre le fils de Wade et Macky Sall. Mais le dialogue entre Macky et la famille libérale se poursuit toujours.